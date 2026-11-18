अनुष्का गोयल के प्रसाद को मिला पहला स्थान, एचएम कपूर दूसरे और अनिल तीसरे स्थान पर रहेचावमंडी स्थित गौशाला सभा में गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गोबर से भगवान गोवर्धन महाराज की 31 फीट लंबी भव्य प्रतिमा तैयार की गई, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिमा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गौशाला पहुंचे। लोगों ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।कार्यक्रम में गोवर्धन महाराज को लगाए गए छप्पन भोग ने विशेष आकर्षण बटोरा। श्रद्धालु अपने घरों से तरह-तरह के पकवान और प्रसाद बनाकर लाए थे। सभी प्रसाद को एक स्थान पर सजाया गया। इसके बाद निर्णायक मंडल ने श्रेष्ठ प्रसाद का चयन किया। प्रतियोगिता में अनुष्का गोयल के प्रसाद को प्रथम, एचएम कपूर के प्रसाद को द्वितीय और अनिल के भोग को तृतीय स्थान मिला। इस दौरान गौशाला सभा की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। बच्चों ने चित्रों के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को उकेरा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। गौशाला सभा के अध्यक्ष प्रमोद गोयल ने कहा कि गोपाष्टमी भारतीय संस्कृति में गाय की सेवा, श्रद्धा और संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व है। महामंत्री प्रवीण संधू ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के माध्यम से समाज में सेवा, संस्कार और एकता की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। सहसचिव एवं प्रतियोगिता संयोजक डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में वीरेंद्र गर्ग, अनिल गोयल, अरविंद गौतम, एचएम कपूर, मनोज गोयल, रामगोपाल, बीबी गुप्ता, संजीव गोयल, संजय गोयल, अमित गोयल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।