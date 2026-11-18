Roorkee News: लाला लाजपत राय और अशोक सिंघल को पुण्यतिथि पर किया नमन
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:45 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:45 AM IST
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भाजपा नेता एवं उत्तराखंड मानवाधिकार ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता नवीन कुमार जैन के कैंप कार्यालय पर मंगलवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं और भाजपा नेताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही भारत माता और भगवान श्रीराम के जयकारे लगाए। इस अवसर पर नवीन कुमार जैन ने कहा कि अशोक सिंघल ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, लाला लाजपत राय ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हरपाल सिंह सैनी आर्य ने कहा कि सभी को महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान देना चाहिए। इस दौरान सुनील गोयल, अशोक कुमार, सचिन गोंड़वाल, रवि कुमार जैन, ऋषिपाल बर्मन, कन्हैया ठाकुर, राजेश वर्मा, सुधीर चौधरी, अनुज कुमार, अनिल राणा, ब्रजेश सैनी और अमित सिंघल आदि मौजूद रहे। संवाद
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