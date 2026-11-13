Roorkee News: नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत

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लक्सर क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। उनके साथ स्थानीय लोग भी छठ पूजा में सम्मिलित होते हैं। बताया जाता है कि छठी मैया स्वच्छता और पवित्रता की प्रतीक हैं। ऐसे में व्रती शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। व्रत के प्रथम दिन स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने रसोईघर, घर, आंगन को स्वच्छ किया। इसके बाद व्रतियों ने सात्विक भोजन ग्रहण किया।व्रती पूनम देवी, सलोचना, पुष्पा देवी, डिंपल ने बताया कि प्रथम दिवस दाल, चावल का सात्विक भोजन किया जाता है। व्रत में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष पालन किया जाता है। रविवार को दूसरे दिन निर्जला उपवास किया जाएगा। इसके बाद गुड़ की खीर (खरना) घी लगी रोटी और फलों का सेवन किया जाएगा। इसके बाद 36 घंटों का निर्जला उपवास किया जाता है। स्थानीय निवासी राजेश मंडल, अविनाश कुमार, प्रदीप कुमार ने बताया कि संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है।