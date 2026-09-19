Roorkee News: कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध जताया
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:22 PM IST
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उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तराखंड की ओर से सात सितंबर से घोषित चरणबद्ध आंदोलन के तहत शनिवार को उत्तराखंड राजकीय मुद्रणालय (लिथो प्रेस) रुड़की में कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध जताया। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से 12 सूत्री मांगों को लेकर जनजागरण अभियान के तहत सांकेतिक गेट मीटिंग आयोजित की गई। कर्मचारियों ने मांगों के समाधान की मांग उठाई। इस दौरान कुलदीप सिंह बिष्ट, महेश कुमार सैनी, चंद्रपाल, अरुण कुमार, पीतांबर लाल, तरुण कुमार, अर्जुन कुमार, अविनाश, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, सपना, महाराज सिंह सैनी मौजूद रहे।
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