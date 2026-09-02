फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Suspicious asafoetida, oil, and turmeric powder seized in Roorkee

Roorkee News: रुड़की में संदिग्ध मिला हींग, तेल और हल्दी पाउडर जब्त

Wed, 02 Sep 2026 06:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:26 PM IST
विज्ञापन
Suspicious asafoetida, oil, and turmeric powder seized in Roorkee
आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को विभाग की टीम ने शहर में अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर जांच करते हुए तीन खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इनमें एक तेल, हमदर्द ब्रांड की हींग और हल्दी पाउडर मसाला शामिल है। सभी सैंपलों को जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है।
विज्ञापन

खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार हो रही चेकिंग से शहर के दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है। टीम की ओर से डेयरी, शॉपिंग मॉल, मिठाई की दुकानों, परचून की दुकानों और गोदामों में रखे खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। अधिकारियों की ओर से खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकिंग और निर्माण इकाई से संबंधित जानकारी भी देखी जा रही है।
विज्ञापन

जांच के दौरान जहां भी खाद्य पदार्थों में कमी या खराबी मिल रही है वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से बचने के लिए कुछ दुकानदार टीम के आने की जानकारी अपने स्तर से जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। टीम की लोकेशन की जानकारी मिलते ही कुछ दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से निकल जा रहे हैं। हालांकि विभाग की टीम लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आगामी त्योहारों को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम रुड़की क्षेत्र में एक-एक दुकान की जांच की जा रही है। दुकानों के साथ गोदामों में रखे खाद्य पदार्थों के स्टॉक की भी जांच की जा रही है। मानकों में कमी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed