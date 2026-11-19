रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डे के सामने स्थित एक होटल में छापामारी के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। छापेमारी के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी होटल से पकड़ी गई महिला की पीठ पर डंडा मारती दिखाई दे रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

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जानकारी के अनुसार, पुलिस को होटल में संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान होटल में मौजूद कुछ महिलाओं और ग्राहकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इसी बीच एक महिला पुलिसकर्मी ने पकड़ी गई महिला की पीठ पर डंडा मार दिया। डंडा लगते ही महिला दर्द से कराहते हुए आगे बढ़ने लगी। इस दौरान मौके पर अफरातफरी का माहौल बना रहा।छापेमारी की सूचना से होटल के आसपास भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक रोडवेज बस अड्डे के सामने पुलिस की कार्रवाई को लेकर गहमागहमी बनी रही।सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर होटल में छापेमारी की गई थी। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।