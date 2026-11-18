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लक्सर। दाबकी कलां गांव में फसल काटने के विवाद को सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मियों के सामने ही शिकायतकर्ता पर दरांती से हमला के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों ने हमलावर से दरांती छीनकर मामले को शांत कराया। शिकायकर्ता आदित्य की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता - पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, दाबकी कलां गांव निवासी आदित्य ने तहरीर में बताया कि चार नवंबर की दोपहर के समय वह अपने खेत में गए थे। यहां गांव केे ही आरोपी बाबूराम और उनका पुत्र उमेश व एक महिला उनके खेत से धान काट रहे थे। उन्होंने इसका विरोध किया और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही बाबूराम ने उन पर दरांती से हमला करने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर उससे दरांती छीन ली। इस पर आरोपी ने उन्हें धान की फसल काटने पर जान से मारने की धमकी दी। उनके साथी ने घटना की वीडियो भी बनाई। कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना की जांच की जा रही है।

धान की फसल काटने पर विवाद, पिता- पुत्र पर प्राथमिकी दर्ज