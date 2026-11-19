भाई-बहनोई पहुंचे विक्की का शव लेना

विक्की का शव लेने एम्स की मोर्चरी पहुंचे उनके भाई गुलाब सिंह और बहनोई नरेश की आंखें नम थीं। गुलाब सिंह ने बताया कि विक्की चार भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार ने महज छह माह पहले ही सबसे बड़े भाई को खोया था। तीन वर्ष पहले छोटी बहन के निधन के बाद उसके दो छोटे बेटों की देखरेख की जिम्मेदारी भी विक्की ने ही उठा रखी थी। विक्की जरूरतमंद लोगों के लिए अक्सर रक्तदान करता था। परिवार में अब गुलाब सिंह अकेले जीवित भाई बचे हैं।

हादसे में जान गंवाने वाले रोहित कश्यप के परिवार की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। उनका शव लेने पहुंचे पिता हरिराम ने बताया कि रोहित के परिवार में पत्नी के साथ दो बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी महज 13 वर्ष की है जबकि दोनों छोटे बच्चे अभी मासूम हैं। रोहित ही परिवार की सभी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। उसके चले जाने से तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। बच्चों के पालन-पोषण और भविष्य की चिंता ने परिवार को तोड़कर रख दिया है। रोहित का एक छोटा भाई तरुण कश्यप है।

जन्माष्टमी पर दुधमुंहे बच्चे को भी लिया गोद, नाम रखा कृष्णा

विक्की की जिंदगी का एक और मार्मिक पहलू यह है कि अविवाहित होने के बावजूद उसने एक अनाथ दुधमुंहे बच्चे को भी अपनाया था। बहनोई नरेश के अनुसार, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विक्की ने स्थानीय पुलिस की मदद से इस बच्चे को गोद लिया था। इसे उसने भगवान श्रीकृष्ण का उपहार मानते हुए बच्चे का नाम भी कृष्णा रखा था। अब वह बच्चा घुटनों के बल चलने लगा है। विक्की उसे अपने बच्चे की तरह पाल रहा था और उसकी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। परिजनों के मुताबिक विक्की ही परिवार के खर्चों और तमाम जिम्मेदारियों का मुख्य सहारा था। उसकी मौत के बाद बहन के दोनों बेटों और गोद लिए बेटे कृष्णा की जिम्मेदारी भी अब परिवार पर आ गई है।