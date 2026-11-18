रुड़की। अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में रुड़की तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच बुधवार को परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा पहुंचे। मंत्री के धरना स्थल पर पहुंचने से आंदोलनरत कार्यकर्ताओं में अपनी मांगों के समाधान की उम्मीद जगी।इस दौरान मंत्री प्रदीप बत्रा ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कार्यकर्ताओं ने मानदेय में बढ़ोतरी सहित लंबे समय से लंबित विभिन्न मांगों को मंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर लंबे समय से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्री ने सभी मांगों पर कार्यकर्ताओं से विस्तार से बातचीत की और आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल की जाएगी। मंत्री के आश्वासन के बाद धरना स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर अपनी प्रतिक्रिया दीं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द गंभीरता से विचार कर ठोस निर्णय लेगी। वहीं, मंत्री और आंदोलनरत कार्यकर्ताओं के बीच हुई वार्ता को आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।