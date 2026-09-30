फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Roorkee double murder jhabreda accused arrested after police encounter in budhpur village fields

झबरेड़ा दोहरे हत्याकांड का आरोपी अमन मुठभेड़ में गिरफ्तार, बूढ़पुर के खेतों में पुलिस की गोली पैर में लगी

Wed, 30 Sep 2026 12:44 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, झबरेड़ा (रुड़की)
संवाद न्यूज एजेंसी, झबरेड़ा (रुड़की) Published by: Renu Saklani Updated Wed, 30 Sep 2026 12:44 PM IST
सार

दोहरे हत्याकांड के बाद फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। बूढ़पुर गांव के खेतों में आमना-सामना होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, पैर में गोली लगने पर अस्पताल भेजा गया।

विज्ञापन
Roorkee double murder jhabreda accused arrested after police encounter in budhpur village fields
आरोपी गिरफ्तार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झबरेडी गांव के दोहरे हत्याकांड के आरोपी अमन को पुलिस ने बूढ़पुर गांव के खेतों में भुठभेड़ दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में लगी गोली लगने से उसको सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आरोपी के ब्यान लिए है। 

विज्ञापन


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेड़ी गांव निवासी अमन उर्फ भरोसी सिंह ने शनिवार को पड़ोसी युवक सूरज सिंह व सगी बहन रूपा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम पुलिस टीमों का गठन किया गया था।
विज्ञापन


पुलिस को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि आरोपी अमन बूढ़पुर के जंगल के गन्ने के खेतों में छिपा हुआ है। पुलिस टीमों ने चिह्नित किए गए खेत को बुधवार तड़के साढ़े चार बजे घेर लिया ओर आरोपी को समर्पण करने के लिए बोला गया तो उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग झोंक दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो गोली आरोपी अमन के पैर में जा लगी। जिससे वह घायल होकर गन्ने के खेत में नीचे गिर गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

ये भी पढ़ें...देहरादून: भाजपा पार्षद के घर सनसनीखेज वारदात, नौकर ने परिवार को विषाक्त पदार्थ पिलाकर की लूट, फरार

पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसको सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती करवाया है। थाना झबरेड़ा पुलिस ने बताया है कि आरोपी बूढ़पुर के जंगल के खेतों में घुसा हुआ था। पुलिस टीम ने खेत को चारों तरफ से घेरकर मुठभेड़ दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed