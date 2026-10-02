रुड़की में वारदात: समझौते के बहाने घर बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या, फायरिंग के बाद मौके से भागे साथी
युवक अपने दोस्तों के साथ फाइनेंस का कलेक्शन करने भगवानपुर गया था। वहां उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया। कुछ देर बाद युवक ने समझौता करने की बात कही और उसे अपने घर बुलाया। इस दौरान युवक को गोली मार दी।
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भगवानपुर के प्रताप कॉलोनी में फायरिंग कर 24 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि विवाद के बाद समझौता करने के बहाने युवक को घर बुलाया गया, जहां तीन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और तमंचे से गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी और उसके पिता व भाई समेत तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, भगवानपुर निवासी सागर ने तहरीर में बताया कि उसका भाई आदित्य राणा उर्फ आदि राणा एक अक्तूबर की रात करीब नौ बजे अपने दोस्तों के साथ फाइनेंस का कलेक्शन करने भगवानपुर गया था। वहां फाइनेंस के काम को लेकर आदित्य का लक्की शर्मा उर्फ रोहित से विवाद हो गया। दोस्तों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। आरोप है कि कुछ देर बाद लक्की शर्मा ने फोन कर आदित्य से समझौता करने की बात कही और उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद आदित्य अपने दोस्तों के साथ प्रताप कॉलोनी स्थित लक्की के घर पहुंचा।
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तहरीर के मुताबिक, घर के अंदर लक्की अपने भाई राहुल शर्मा और पिता अनिल शर्मा के साथ मौजूद था। आरोप है कि तीनों ने आदित्य को घर के अंदर बुलाया। इसी दौरान लक्की ने तमंचा निकालकर आदित्य को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि अनिल शर्मा के कहने पर राहुल ने गोली मारने को कहा, जिसके बाद लक्की ने आदित्य के सिर पर तमंचे से गोली चला दी। गोली लगते ही आदित्य वहीं गिर गया, जबकि उसके साथी मौके से भाग निकले।
सूचना मिलने पर सागर मौके पर पहुंचा और अपने दोस्त के साथ आदित्य को मोटरसाइकिल से आरोग्यम अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने लक्की शर्मा उर्फ रोहित, राहुल शर्मा और अनिल शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच उपनिरीक्षक गोपाल दत्त भट्ट को सौंपी गई है।