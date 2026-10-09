Roorkee News: रोहित और पूर्वा बने मिस्टर-मिस फ्रेशर

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कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक विधि से किया गया। फ्रेशर पार्टी का उद्देश्य नए विद्यार्थियों का स्वागत करने के साथ उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, वरिष्ठ व नवप्रवेशी विद्यार्थियों के बीच आपसी समन्वय व सौहार्द बढ़ाना रहा। संस्थान के अध्यक्ष जलज गौड़, उपाध्यक्ष रोहन गौड़, प्राचार्य डॉ. रंजना रानी और निदेशक डॉ. हिमाद्री फुकन ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष आदित्य शर्मा, अमित शर्मा, नेहा सैनी समेत सहायक प्रोफेसर अतिया, गुंजन, सोनम, अंजलि, प्रशासनिक अधिकारी तपोनिधि भारद्वाज, अमित सेठी और गोविंद कन्नौजिया मौजूद रहे।

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सालियर स्थित बीआरडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में शुक्रवार को नवप्रवेशी विद्यार्थियों के स्वागत में उमंग फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बीबीए के छात्र रोहित को मिस्टर फ्रेशर और बीएससी आईटी की छात्रा पूर्वा मलिक को मिस फ्रेशर चुना गया। संस्थान की ओर से दोनों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।