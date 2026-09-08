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Roorkee News: झबरेड़ा के खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीते पदक

Tue, 08 Sep 2026 11:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:49 PM IST
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Players from Jhabrera won medals at the Taekwondo Championship
कस्बा स्थित एंबिशन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने रुड़की के बीएसएम इंटर कॉलेज में आयोजित 31वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। एंबिशन पब्लिक स्कूल झबरेड़ा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक अपने नाम किए।
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एंबिशन विद्यालय के ताइक्वांडो कोच रोबिन सैनी ने बताया कि विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनमें 30 किलोग्राम वर्ग में वेदांशी ने स्वर्ण पदक जीता। 35 किलोग्राम वर्ग में आयुषी एवं आराध्य ने कांस्य पदक प्राप्त किया।
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40 किलोग्राम वर्ग में शिवांश ने रजत पदक हासिल किया। 45 किलोग्राम वर्ग में रुद्र एवं जयसी ने रजत पदक जीते। 50 किलोग्राम वर्ग में अयान ने स्वर्ण पदक जबकि पीयूष, अर्नव, अग्नि, प्रतीक एवं यश ने कांस्य पदक प्राप्त किए। 55 किलोग्राम वर्ग में अनिक ने रजत पदक, जबकि मनस्वी एवं अज़ीम ने कांस्य पदक जीते।
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वहीं, 90 किलोग्राम वर्ग में समद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विद्यालय के एमडी विश्वास सिंह पंवार, डायरेक्टर सोनम रॉस पंवार एवं प्रधानाचार्या पूजा सत्संगी ने मेडल जीतने पर कोच रोबिन सैनी व खिलाड़ियों को स्कूल परिसर में पहुंचने पर सम्मानित किया।
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