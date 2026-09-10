Roorkee News: जिलास्तरीय कबड्डी ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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प्रतियोगिता में भगवानपुर, बहादराबाद, लक्सर, रुड़की, नारसन और खानपुर ब्लॉक के चयनित खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जिला खेल समन्वयक गजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। राज्यस्तर पर बालक वर्ग की प्रतियोगिता टिहरी और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता उत्तरकाशी में आयोजित होगी। अंडर-19 बालिका वर्ग में अक्षिता सैनी, आयुषी, समीक्षा, गरिमा, महिमा, अंजलि, भावना, रिया, राधिका और मुस्कान का चयन हुआ। अंडर-17 बालिका वर्ग में अंजलि, सुहाना, खुशबू, हिमांशी, शिवानी, करीना, जसवीर कौर, परी और अंतिम ने स्थान बनाया।अंडर-14 बालिका वर्ग में परी, दीक्षा, अरुणा, पायल, आरोही, आरती, वर्तिका, दिव्या, लक्ष्मी और सृष्टि का चयन किया गया। वहीं अंडर-14 बालक वर्ग में अचलेश्वर, सुदीत, आयुष, प्रियांशु, विनय सैनी, जयंत, अर्थव, बसंत और दक्ष चयनित हुए। प्रतियोगिता के दौरान संजीव कुमार, मनजीत राणा, संत कुमार, सुधीर कुमार, महेश सिंह, अरुण कुमार खरे, योगीराज, सुबोध नयन, ऋषि पाल, शालू तोमर सहित खेल प्रेमियों का विशेष सहयोग रहा।