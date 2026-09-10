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Roorkee News: नौकरी के नाम पर लाखों हड़पने के मामले में यूपी पुलिस ने मारे छापे

Thu, 10 Sep 2026 05:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 05:51 PM IST
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UP Police conduct raids in a case involving the swindling of lakhs under the pretext of providing jobs
फैक्टरी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की रकम हड़पने के मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद पुलिस की टीम ने आरोपियों की तलाश में लक्सर क्षेत्र में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी। पुलिस टीम ने फैक्टरी पहुंचकर भी प्रकरण से संबंधित जानकारी हासिल की। इसके बाद टीम लौट गई।
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बुधवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद से एक पुलिस टीम लक्सर पहुंची। टीम ने लक्सर क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। पुलिस टीम स्थानीय फैक्टरी में भी पहुंची और यहां से जानकारी हासिल की।
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सूत्रों के अनुसार, सहारनपुर जनपद निवासी कुछ लोगों ने लक्सर क्षेत्र निवासी आरोपियों पर फैक्टरी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की रकम हड़पने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपियों ने नौकरी के नाम पर उनसे लाखों की रकम ली। पैसे लेकर उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लैटर दिए गए लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। आरोपी बहाने बनाकर उन्हें टालते रहे।
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संदेह होने पर उन्होंने जानकारी की तो ज्वाइनिंग लैटर फर्जी निकले। पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उनके पैसे भी वापस नहीं किए। महिलाओं के खाते में भी रकम जमा कराए जाने के आरोप हैं। इसी को लेकर आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लक्सर पहुंची थी लेकिन आरोपी पुलिस को नहीं मिले। इसपर फैक्टरी से जानकारी जुटाकर पुलिस टीम लौट गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सहारनपुर जनपद में दर्ज प्राथमिकी की जांच के सिलसिले में पुलिस टीम लक्सर पहुंची थी।
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