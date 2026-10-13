फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Navratri effect australian grapes sell at 400 rp per Kg prices of other fruits rise in roorkee uttarakhand new

रुड़की: नवरात्र का असर, 400 रुपये किलो बिक रहे ऑस्ट्रेलियाई अंगूर, अनार और अमरूद के दाम भी बढ़े

Tue, 13 Oct 2026 02:29 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की।
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की। Published by: Renu Saklani Updated Tue, 13 Oct 2026 02:29 PM IST
सार

नवरात्र शुरू होते ही रुड़की के बाजारों में फलों की मांग बढ़ गई है। पूजा-अर्चना और व्रत के लिए खरीदारी के बीच ऑस्ट्रेलियाई अंगूर 400 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। अनार, अमरूद और केले के दाम भी श्रद्धालुओं की जेब पर असर डाल रहे हैं।

विज्ञापन
Navratri effect australian grapes sell at 400 rp per Kg prices of other fruits rise in roorkee uttarakhand new
रुड़की में नगर निगम रोड के पास फल मार्केट में सजे फल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नवरात्र शुरू होते ही रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में फलों की मांग बढ़ गई है। पूजा-अर्चना और व्रत के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में फलों की खरीदारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि बाजार में ऑस्ट्रेलिया का अंगूर 400 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं, अनार और अमरूद समेत अन्य फलों के दाम भी आम दिनों के मुकाबले अधिक बताए जा रहे हैं।

विज्ञापन

 

फल विक्रेता सद्दाम ने बताया कि फिलहाल रुड़की और आसपास के बाजारों में ऑस्ट्रेलिया का अंगूर आ रहा है। स्थानीय अंगूर अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि अनार 160 से 180 रुपये प्रति किलो और अमरूद 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसके अलावा अनानास 120 रुपये प्रति किलो, नारियल पानी 80 रुपये प्रति पीस और केला 50 से 60 रुपये प्रति दर्जन मिल रहा है।

विज्ञापन

 

सेब के दाम 80 से 100 रुपये प्रति किलो बताए गए हैं। फल विक्रेता रमेश कुमार ने बताया कि नवरात्र में आम दिनों की अपेक्षा फलों की मांग बढ़ जाती है। इस बार फलों के दामों में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके कारण बिक्री भी ठीक चल रही है। व्रत रखने वाली श्रद्धालु पूजा का कहना है कि अपनी जरूरत के अनुसार फल खरीद रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: भाजपा के गढ़ में अपनों ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें, अस्पताल से स्कूल तक आंदोलनों ने बढ़ाई चुनौती


श्रद्धालु दीपक सेमवाल ने बताया कि रोजाना पूजा-अर्चना में फलों का भोग महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में उन्हें प्रतिदिन फल खरीदने पड़ रहे हैं। वहीं, श्रद्धालु अंजना शर्मा ने कहा कि नवरात्र में पांच फलों का भोग लगाने का विशेष महत्व है। इस दौरान कई श्रद्धालु अन्न का त्याग कर फलाहार करते हैं। ऐसे में फलों के दाम बजट के अनुरूप होने चाहिए ताकि आम श्रद्धालुओं को खरीदारी में परेशानी न हो।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed