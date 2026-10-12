फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Students captured the vision of a Developed India-2047 through colors and words.

Roorkee News: विकसित भारत-2047 की कल्पना को विद्यार्थियों ने रंगों और शब्दों में उकेरा

Mon, 12 Oct 2026 08:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:10 PM IST
विज्ञापन
Students captured the vision of a Developed India-2047 through colors and words.
कस्बा स्थित राजा महेंद्र प्रताप डिग्री कॉलेज में सोमवार को मेरे सपनों का भारत विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत-2047 विषय पर चित्रकला, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने चित्रकला और रंगोली के माध्यम से विकसित भारत को लेकर अपनी कल्पनाओं और सपनों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं, भाषण प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने राष्ट्र निर्माण, देश के विकास में युवाओं की भूमिका और भारत के उज्ज्वल भविष्य से जुड़े विचार प्रभावशाली तरीके से रखे। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में विकसित भारत के प्रति उनकी सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की जानकारी देते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. सर्वेंद्र कुमार, संजय, डॉ. मीरा, श्वेता, अंशुल सिंह, उन्नति, मनजीत साहा, ऋषि और ऋषभ सहित अन्य छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed