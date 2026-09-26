Roorkee News: खेल प्रतियोगिताओं में मयंक ने जीते स्वर्ण औैर रजत पदक
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:19 PM IST
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रोशनाबाद स्टेडियम में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित जनपदस्तरीय विद्यालयी एथलेटिक्स एवं क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में एचआर पब्लिक स्कूल लक्सर के कक्षा सात के छात्र मयंक ने तीन गुना 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। खिलाड़ी ने ऊंची कूद प्रतियोगिता में भी रजत पदक हासिल किया। मयंक का चयन दोनों खेलों में राज्यस्तरीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए हुआ है। छात्र की उपलब्धि पर विद्यालय के चेयरमैन गोपाल अग्रवाल, निदेशक मीनाक्षी अग्रवाल और प्रधानाचार्य अनीश सिंघल ने मयंक को सम्मानित करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी विद्यालय के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।
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