Roorkee News: जापान ऑन कैनवास प्रतियोगिता में मनीषा ने चमकाया रुड़की का नाम

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विद्यालय प्रबंधन ने मनीषा की उपलब्धि को उसकी मेहनत, कल्पनाशीलता और कला के प्रति समर्पण का परिणाम बताया। प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की उपलब्धियां विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे निखारने के लिए प्रेरित करती है। मनीषा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है।इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन डॉ. राहुल विष्णोई, निदेशक डीके शर्मा और प्रधानाचार्या डॉ. रुचि रावत ने मनीषा को बधाई दी। उन्होंने छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह आगे भी कला के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगी।विद्यालय के कला शिक्षक कार्तिक के मार्गदर्शन ने भी मनीषा की कलात्मक प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय परिवार ने मनीषा की सफलता को अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। प्रबंधन ने कहा कि ऐसी उपलब्धियों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, कला और अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ता है।