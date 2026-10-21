Roorkee News: जापान ऑन कैनवास प्रतियोगिता में मनीषा ने चमकाया रुड़की का नाम
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:17 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:17 AM IST
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शेफील्ड स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा मनीषा ने जापान ऑन कैनवास की 12वीं राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार हासिल कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मनीषा को यह सम्मान उसकी कलात्मक प्रतिभा, रचनात्मक सोच और शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। छात्रा की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।
विद्यालय प्रबंधन ने मनीषा की उपलब्धि को उसकी मेहनत, कल्पनाशीलता और कला के प्रति समर्पण का परिणाम बताया। प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की उपलब्धियां विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे निखारने के लिए प्रेरित करती है। मनीषा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है।
इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन डॉ. राहुल विष्णोई, निदेशक डीके शर्मा और प्रधानाचार्या डॉ. रुचि रावत ने मनीषा को बधाई दी। उन्होंने छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह आगे भी कला के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगी।
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विद्यालय के कला शिक्षक कार्तिक के मार्गदर्शन ने भी मनीषा की कलात्मक प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय परिवार ने मनीषा की सफलता को अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। प्रबंधन ने कहा कि ऐसी उपलब्धियों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, कला और अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ता है।
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विद्यालय प्रबंधन ने मनीषा की उपलब्धि को उसकी मेहनत, कल्पनाशीलता और कला के प्रति समर्पण का परिणाम बताया। प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की उपलब्धियां विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे निखारने के लिए प्रेरित करती है। मनीषा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है।
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इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन डॉ. राहुल विष्णोई, निदेशक डीके शर्मा और प्रधानाचार्या डॉ. रुचि रावत ने मनीषा को बधाई दी। उन्होंने छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह आगे भी कला के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगी।
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विद्यालय के कला शिक्षक कार्तिक के मार्गदर्शन ने भी मनीषा की कलात्मक प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय परिवार ने मनीषा की सफलता को अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। प्रबंधन ने कहा कि ऐसी उपलब्धियों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, कला और अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ता है।