Roorkee News: दुकान से घर लौट रहे मोटर मैकेनिक पर जानलेवा हमला
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:17 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:17 PM IST
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देर रात दुकान से घर लौट रहे मोटर मैकेनिक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि, हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग भी की। पुलिस ने दो नामजद व अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
कोतवाली क्षेत्र के टांडा मझादा गांव निवासी महिला सुमन ने शिकायत में बताया कि उनके पति अमरजीत मोटर मैकेनिक हैं। लक्सर में उनकी दुकान है। 22 अगस्त की रात करीब 10 बजे वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। जब वह आईटीआई के समीप पहुंचे तभी मार्ग पर पहले से घात लगाकर मौजूद आरोपी अंशु व राहुल निवासी ग्राम टांडा मझादा और उनके छह से अधिक साथियों ने अमरजीत पर लोहे की राॅड व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग भी की। हमले में अमरजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
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कोतवाली क्षेत्र के टांडा मझादा गांव निवासी महिला सुमन ने शिकायत में बताया कि उनके पति अमरजीत मोटर मैकेनिक हैं। लक्सर में उनकी दुकान है। 22 अगस्त की रात करीब 10 बजे वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। जब वह आईटीआई के समीप पहुंचे तभी मार्ग पर पहले से घात लगाकर मौजूद आरोपी अंशु व राहुल निवासी ग्राम टांडा मझादा और उनके छह से अधिक साथियों ने अमरजीत पर लोहे की राॅड व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग भी की। हमले में अमरजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला करने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
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