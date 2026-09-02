Roorkee News: अफीम तस्करी का नेटवर्क चलाने वाला डाॅक्टर बदायूं से दबोचा

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पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि बीते साल दो ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिनावर थाना क्षेत्र निवासी आरोपी धर्मेंद्र का नाम सामने आया था। पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि डाॅक्टर की दुकान चलाने वाले धर्मेंद्र ने उन्हें अफीम की खेप दी थी। इसे उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में बेचा जाना था।प्राथमिकी में धर्मेंद्र का नाम भी शामिल करते हुए उसके ठिकानों पर दबिश दी गई थी लेकिन वह फरार हो गया था। बीते करीब एक वर्ष से वह ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। इंस्पेक्टर के निर्देशन में पुलिस टीम उसके नजदीकियों की निगरानी करते हुए उसकी जानकारी जुटा रही थी। इस दौरान आरोपी के संबंध में कुछ सूचनाएं पुलिस को मिली। कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बदायूं में एक ठिकाने पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।