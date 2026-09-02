Roorkee News: ब्लॉकस्तरीय क्रिकेट ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

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प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का चयन अकादमी के निदेशक अवतार सिंह और क्रिकेट प्रशिक्षक उमेश कुमार की देखरेख में किया गया। ट्रायल में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर, भरत सिंह इंटर कॉलेज झबरेड़ा, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लंढौरा और पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लाठरदेवाहूण समेत कई विद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।ब्लॉक खेल समन्वयक नारसन पवन राणा ने बताया कि चयनित खिलाड़ी आगामी जिलास्तरीय माध्यमिक विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में नारसन ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंडर-14 बालक वर्ग में विक्रांत कर्णवाल, आदर्श मलिक, विराज पवार, वेदांश गिरी, रहमान और डेविड का चयन हुआ है। अंडर-17 बालक वर्ग में रुद्र पंवार, भुवनेश कुमार, आदित्य, कृष्णा, आरव चौधरी, शिवम, आलोक, सत्यवीर, देवराज, नमन भट्ट, शिव श्याम, भावेश, अक्षय दीप, अमन, अयान, युसूफ और फरमान चयनित हुए।अंडर-17 बालिका वर्ग में काजल और अक्सा का चयन हुआ है। अंडर-19 बालक वर्ग में हर्षित, बंटी, परमजीत सिंह, सौरभ, अंकुल, अंशुल, शाहरुख, मोहसिन, प्रिंस कुमार, आयरन, वंश कुमार, सूरज कुमार, समद, अब्दुल मुतलिब और मोहम्मद अमान चयनित हुए। इस अवसर पर संजीव राणा, अरुण खरे, राजीव चौधरी, प्रीति सैनी, सोनिया सैनी, सुषमा पांडे, अरविंद चौधरी, सौरभ पंवार, विकास और आलोक द्विवेदी ने उपस्थित रहकर आयोजन में अपना विशेष सहयोग दिया।