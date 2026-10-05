उत्तराखंड: एसआईआर के बाद लक्सर सीट पर बदला जाएगा चुनावी गणित, विधानसभा चुनाव के मुकाबले 11,676 मतदाता हुए कम

विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) के बाद लक्सर विधानसभा सीट पर चुनावी गणित में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में लक्सर सीट पर मतदाताओं की संख्या 1,03,680 थी। अब यह घटकर 90,944 रह गई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में लक्सर सीट पर मतदाताओं की संख्या 1,02,620 थी, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या 11,676 और लोकसभा चुनाव 2024 के मुकाबले 12,736 घट गई है।मैपिंग के बाद हुई प्री - एसआईआर की बात करें तो मतदाता सूची में 2,679 मतदाता कम हुए हैं। हालांकि इसे पूरी एसआईआर प्रक्रिया के तहत हटाए गए नाम नहीं माना जा रहा है। इनमें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सूची में शामिल हुए नए मतदाता और संशोधन भी शामिल हैं। लक्सर में एसआईआर के दौरान 3840 आपत्तियां स्वीकार की गई हैं।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के बीच जीत - हार का अंतर 10,440 वोट का था। बसपा प्रत्याशी शहजाद को 34,899 और दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता को 24,459 वोट मिले थे। मतदाता सूची में हुए जीत - हार के अंतर से अधिक के बदलाव का असर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। विशेषकर उन बूथ और गांवों में जहां मतदाता सूची में अधिक बदलाव हुए हैं। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को यहां अब नए गणित के अनुसार समीकरण बनाने होंगे।

37,726 गणना प्रपत्रों में थी विसंगतियां

एसआईआर प्रक्र्रिया के दौरान मैपिंग और गणना प्रपत्र के वितरण व संकलन के दौरान 37726 गणना प्रपत्रांे में नाम में अंतर, फोटो, पते आदि में विसंगतियां मिलीं। इनमें 2003 विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में शामिल नहीं रहे 8144 मतदाता, और 8586 मतदाता ऐसे रहे जो मृत्यु, स्थान परिवर्तन व अन्य कारणों से बीएलओ संपर्क करने पर भी पते पर नहीं मिले। यानि उन्हें प्रपत्रों का वितरण ही नहीं हो सका। नगर क्षेत्र में 2 हजार से अधिक मतदाता नाम परिवर्तन, मृत और दो स्थानों पर सूची में शामिल मिले।

ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों को मिलेगा ज्यादा वेतन, धामी कैबिनेट में मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी

मतदाताओं की स्थिति