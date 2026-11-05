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उत्तराखंड: त्योहारी सीजन में चलेंगे कई स्पेशल ट्रेनें, हरिद्वार और रुड़की समेत प्रमुख स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव

Thu, 05 Nov 2026 12:35 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, लक्सर
संवाद न्यूज एजेंसी, लक्सर Published by: Renu Saklani Updated Thu, 05 Nov 2026 12:35 PM IST
सार

त्योहारों के दौरान घर जाने और वापस लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की है। इससे हरिद्वार और रुड़की आने-जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।

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Indian railways announces special trains for diwali stoppages at haridwar and roorkee stations
ट्रेन - फोटो : संवाद

विस्तार
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त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रुड़की और हरिद्वार सहित मुरादाबाद मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष ट्रेनों को ठहराव दिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि त्योहारों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर गाड़ी संख्या 04311 - 12 योगनगरी ऋषिकेश - कोलकाता - योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 9203 - 04 हरिद्वार - वेरावल जंक्शन - हरिद्वार एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 04811 - 12 हरिद्वार - बाड़मेर - हरिद्वार एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 09611 - 12 योगनगरी ऋषिकेश - अजमेर जंक्शन - योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 09425 - 26 हरिद्वार - साबरमती - हरिद्वार एक्सप्रेस, 04013 - 14 योगनगरी ऋषिकेश - मुजफ्फरपुर - योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 09609 - 10 योगनगरी ऋषिकेश - उदयपुर जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों को हरिद्वार और रुड़की सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 04655 - 56 लुधियाना जंक्शन - सहरसा जंक्शन - लुधियाना जंक्शन एक्सप्रेस, 6 से 13 नवंबर के बीच संचालित की जाएगी। गाड़ी संख्या गाड़ी संख्या 04661 - 62 लुधियाना - दरभंगा - लुधियाना एक्सप्रेस 7 से 12 नवंबर, गाड़ी संख्या 04663 - 64 लुधियाना - गया जंक्शन - लुधियान 12 और 13 नवंबर, गाड़ी संख्या 04665 - 66 लुधियाना - कोलकाता - लुधियाना एक्सप्रेस 6 और 7 नवंबर, गाड़ी संख्या 04527 - 28 सरहिंद - सहरसा - सरहिंद एक्सप्रेस 5 से 13 नवंबर और गाड़ी संख्या 04659 - 60 लुधियाना - पूर्णियाकोर्ट जंक्शन स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 5 से 10 नवंबर तक संचालित की जाएगी।

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स्टेशन परिसर में ही मिलेंगे अनारक्षित टिकट
सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि दीपावली त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन परिसर में ही मोबाइल अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम के जरिये अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अलावा टिकट काउंटर पर भी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है।
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