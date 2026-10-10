Roorkee News: पूर्व राज्यमंत्री ने की विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग

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पूर्व राज्यमंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि महतौली स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 से 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन यहां एक ही शिक्षक तैनात है। बच्चों को पढ़ाने के साथ ही विद्यालय में तैनात शिक्षक पर विभागीय कार्यों का भी भार है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। विद्यालय परिसर में बने शौचालय भी जर्जर अवस्था में हैं। यहां झाड़ियां होने से खतरा बना रहता है।स्थानीय ग्रामीणों के जानकारी देने पर उन्होंने स्वयं विद्यालय का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी को इससे अवगत कराते हुए व्यवस्थाओं में सुधार और विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग की गई है। बीईओ ने उन्हें दो दिनों में व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया है। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने से भी वह पीछे नहीं हटेंगे।