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Roorkee News: भर्ती परिसर के अंदर व्यवस्था दुरुस्त, बाहर जान जोखिम में

Sat, 10 Oct 2026 08:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:19 PM IST
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Arrangements are fine inside the recruitment campus, lives are at risk outside.
अग्निवीर भर्ती 2026 के तहत भर्ती परिसर के अंदर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का दावा किया जा रहा है लेकिन बाहर की स्थिति अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। व्यस्त मार्ग के किनारे आराम करने के लिए लगए गए टेंट से सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं।
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कर्नल रणजीत पंवार ने भर्ती परिसर के अंदर दौड़ की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। दौड़ पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसके बाद उन्हें अगले चरण की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि परिसर के अंदर अभ्यर्थियों के लिए चिनअप, लंबी कूद और अन्य शारीरिक परीक्षणों की व्यवस्था की गई है।
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इन प्रक्रियाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच के लिए आगे भेजा जाता है। परिसर के अंदर अभ्यर्थियों के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, परिसर के बाहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। कई दिन से निगम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शौचालयों की सफाई नहीं हो पाई इससे परेशानी झेलनी पड़ी। साथ ही भर्ती में शामिल होने के लिए दूर-दराज से पहुंचने वाले युवाओं और उनके परिजनों को आराम करने के लिए मुख्य मार्ग के किनारे लगे टेंट लगाया गया है। यह भारी वाहनों का व्यस्त मार्ग है। कई युवाओं ने बताया कि आराम करते समय तेजी से गुजरते चौपहिया वाहनों से खतरे की आशंका बनी रहती है।
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