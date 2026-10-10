Roorkee News: सम्मेलन में गांवों के विकास पर दिया जोर

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भगवानपुर ब्लॉक में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संवाद एवं विकास संकल्प सेवा सेतु सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंड विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जोशी के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को गांवों में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि गांवों के समग्र विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान मसाई घनश्याम सैनी सहित सुशील कुमार, महावीर, रोहिताश सैनी, शाहनवाज और अब्दुल मलिक समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद