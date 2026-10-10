Roorkee News: भगवानपुर में युवक से एक लाख रुपये ठगे

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थाना क्षेत्र के सिसौना गांव निवासी एक युवक के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। युवक ने पुलिस को तहरीर देकर खाते से एक लाख रुपये निकाले जाने की शिकायत की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिसौना गांव निवासी अरुण धीमान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार दोपहर उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। उसने कॉल रिसीव की। कुछ समय बाद उसके मोबाइल पर खाते से एक लाख रुपये कटने का मैसेज आया। खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने पर युवक के होश उड़ गए। इसके बाद पीड़ित भगवानपुर थाने पहुंचा और पुलिस को अपने साथ हुई साइबर ठगी की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद