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Roorkee News: मंदिर से दानपात्र, मुकुट और घंटा चोरी

Sat, 10 Oct 2026 08:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:31 PM IST
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Donation box, crown and bell stolen from temple
क्षेत्र के टोड़ा गांव स्थित एक मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से दानपात्र, मुकुट, घंटा समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
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रुड़की कोतवाली पुलिस के अनुसार, रमेश गिरी ने मंदिर में चोरी होने की सूचना दी। बताया गया कि शुक्रवार रात चोर मंदिर में घुसे और वहां रखा दानपात्र, मुकुट, घंटा व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सुबह घटना का पता चलने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
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साथ ही मंदिर और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि चोरी की वारदात का खुलासा किया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद
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