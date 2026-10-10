Roorkee News: ओलावृष्टि से गन्ना, धान और हरे चारे की फसलें बर्बाद

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क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान गन्ने और धान की खेती पर निर्भर हैं। इस समय धान की फसल तैयार होने की स्थिति में है जबकि गन्ना भी खेतों में खड़ा है। ऐसे में मौसम की मार से किसानों को पैदावार प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की आशंका है। खेती में खाद, बीज, सिंचाई और अन्य कार्यों पर खर्च करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है।ओलावृष्टि से पशुओं के लिए उगाए गए हरे चारे की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। इससे खेती के साथ पशुपालन करने वाले परिवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसान कर्म सिंह, कुशलपाल, शेषराज, पीतम और मेहरबान का कहना है कि मौसम की मार से उनकी सालभर की मेहनत और आमदनी पर असर पड़ा है।राजस्व विभाग के हल्का लेखपालों ने प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का आकलन शुरू किया है। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।