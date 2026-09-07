फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Two vehicle thieves arrested with 19 bikes

Roorkee News: 19 बाइक के साथ दो वाहन चोर गिरफ्तार

Mon, 07 Sep 2026 11:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Two vehicle thieves arrested with 19 bikes
झबरेड़ा पुलिस ने वाहन चोरी की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए दो शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 19 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर उन्हें ठिकाने लगाने का काम करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पर छह और दूसरे पर पांच प्राथमिकी दर्ज हैं।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार 19 अगस्त को लाठरदेवा शेख गांव से आस मोहम्मद निवासी बिजौली, मंगलौर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामले में झबरेड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर दो संदिग्धों को चिह्नित किया।
विज्ञापन

रविवार को फाजिलपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की बाइक समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कई बाइक चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर कुल 19 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बरामद वाहनों में झबरेड़ा क्षेत्र से चोरी हुई दो बाइक, हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र से एक, रुड़की से एक तथा सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक बाइक की पहचान हो चुकी है। अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में संबंधित जिलों की पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस ने आरोपियों के नाम अरमान निवासी तेलीवाला, कोतवाली गंगनहर रुड़की व मोनू निवासी बरशेर सिकंदरपुर, थाना सिरौली, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी शक्ति विहार, कोतवाली गंगनहर रुड़की, हरिद्वार बताएं है। झबरेड़ा कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अरमान के खिलाफ विभिन्न थानों में छह मुकदमे और मोनू के खिलाफ पांच मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।


पहचान छिपाने के लिए बदलते थे मास्क, कपड़े और हेयर स्टाइल

झबरेड़ा पुलिस की गिरफ्त में आए वाहन चोर गिरोह के बदमाश गिरफ्तारी से बचने और पहचान छिपाने के लिए हर वारदात के बाद अपना हुलिया बदल लेते थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बाइक चोरी करने के दौरान अलग-अलग तरह के मास्क पहनते थे और वारदात के बाद अपने कपड़े भी बदल लेते थे। इतना ही नहीं, पुलिस और सीसीटीवी कैमरों की नजरों से बचने के लिए वे समय-समय पर अपना हेयर स्टाइल भी बदलते रहते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी काफी शातिर हैं और तकनीकी जांच को भ्रमित करने के लिए लगातार अपनी पहचान बदलने की कोशिश करते थे। हालांकि 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed