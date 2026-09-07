Roorkee News: खो-खो, कबड्डी और एथलेटिक्स में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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ब्लॉक खेल समन्वयक नारसन पवन राना ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 300, द्वितीय को 200 और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 150 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान प्रतियोगिताओं में अंडर-14 बालिका वर्ग में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लाठरदेवा हूण ने प्रथम, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लाठरदेवाहूण बी ने द्वितीय और एम्बिशन पब्लिक स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।अंडर-19 बालिका कबड्डी में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लाठरदेवा हूण ने भारत सिंह इंटर कॉलेज को हराकर खिताब जीता। अंडर-14 बालक कबड्डी में एम्बिशन पब्लिक स्कूल प्रथम, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लाठरदेवा हूण द्वितीय और भारत सिंह इंटर कॉलेज तृतीय रहा। अंडर-19 बालक कबड्डी में चौधरी भारत सिंह इंटर कॉलेज प्रथम, एम्बिशन पब्लिक स्कूल द्वितीय और पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज लाठरदेवा हूण तृतीय रहा।उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को प्रमाणपत्र, पदक और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शिवानी, रिया, मुस्कान, प्रियांशी, आंचल, शिवानी, बालक वर्ग में आयुष, शोएब और अंकन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मौके पर अरुण कुमार खरे, मनीष काकरान, सौरभ कुमार, प्रीति सैनी, सुषमा पांडे, अब्दुल रहमान, सतीश पंवार और सोनिया सैनी आदि मौजूद रहे।