Roorkee News: ट्रेन में सफर कर रही महिला का पर्स चोरी

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ट्रेन में सफर कर रही महिला का पर्स चोरी हो गया। देहरादून निवासी गोपिका की ओर से जीआरपी देहरादून को दी गई तहरीर में बताया गया कि दो सितंबर को वह अपनी माता के साथ हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थीं। इस दौरान किसी ने उनकी मां का पर्स चोरी कर लिया। पर्स में मोबाइल फोन, आभूषण, घड़ी और दस्तावेज थे। जीआरपी ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला लक्सर जीआरपी को ट्रांसफर कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।