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Roorkee News: हादसे में घायल दो युवकों के लिए मददगार बने प्रवर्तन कर्मचारी

Thu, 10 Sep 2026 05:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 05:49 PM IST
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Enforcement staff came to the aid of two youths injured in an accident
कांवड़ पटरी मार्ग मोहम्मदपुर झाल के आगे मोड़ पर बृहस्पतिवार को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन संख्या डीएल-10 पर सवार दो लोगों को चोटें आईं। हादसा देखकर मौके पर पहुंचे परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने ड्यूटी तक सीमित रहने के बजाय मानवता का परिचय देते हुए घायलों की तत्काल मदद की और उन्हें राजकीय वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन पहुंचाया।
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बताया गया कि वाहन चालक वंश निवासी छोटी नारसन वाहन चला रहा था। चालक के अनुसार मोहम्मदपुर झाल के पास मोड़ पर अचानक वाहन से नियंत्रण खो गया जिससे उसकी बाइक सड़क पर पलट गई। हादसे में चालक समेत सवार दूसरे व्यक्ति को चोटें आईं। मौके पर मौजूद प्रवर्तन अधिकारी नवीन चंद्र तिवारी ने स्थिति को देखते हुए दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन पहुंचाया।
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कर्मचारियों की तत्परता से घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकी। इस दौरान दिपिन राणा, अजय नेगी और सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। कर्मचारियों ने लोगों से अपील की कि सड़क पर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की मदद के लिए तुरंत आगे आएं। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद का पहला एक घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान घायल को समय पर उपचार मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है।
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