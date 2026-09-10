Roorkee News: हादसे में घायल दो युवकों के लिए मददगार बने प्रवर्तन कर्मचारी

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बताया गया कि वाहन चालक वंश निवासी छोटी नारसन वाहन चला रहा था। चालक के अनुसार मोहम्मदपुर झाल के पास मोड़ पर अचानक वाहन से नियंत्रण खो गया जिससे उसकी बाइक सड़क पर पलट गई। हादसे में चालक समेत सवार दूसरे व्यक्ति को चोटें आईं। मौके पर मौजूद प्रवर्तन अधिकारी नवीन चंद्र तिवारी ने स्थिति को देखते हुए दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन पहुंचाया।कर्मचारियों की तत्परता से घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकी। इस दौरान दिपिन राणा, अजय नेगी और सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। कर्मचारियों ने लोगों से अपील की कि सड़क पर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की मदद के लिए तुरंत आगे आएं। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद का पहला एक घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान घायल को समय पर उपचार मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है।