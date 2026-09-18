Roorkee News: चोरों ने 33 केवी लाइन का 500 मीटर तार चुराया

विज्ञापन

नौ सितंबर को जाकिर नाम के ग्रामीण ने विद्युत उपकेंद्र को सूचना दी कि उसके खेत के पास विद्युत लाइन का तार टूटकर पड़ा है। सूचना मिलने पर अवर अभियंता विकास कुमार विद्युत कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पता चला कि थिथकी गांव के जंगल से लेकर सैदपुरा गांव के जंगल के बीच स्टील फैक्टरी की 33 केवी की विद्युत लाइन का करीब 500 मीटर हिस्सा गायब है।आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात चोरों ने लाइन को काटकर तार चोरी किया है। घटना के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया। अवर अभियंता विकास कुमार ने मामले में मंगलौर कोतवाली पुलिस को लिखित तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है और चोरी के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। संवाद