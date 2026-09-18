Roorkee News: बैंक कर्मचारी संदिग्ध परिस्थिति में लापता
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:33 PM IST
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कोतवाली क्षेत्र से एक सरकारी बैंक कर्मचारी के संदिग्ध परिस्थिति में लापता होने का मामला सामने आया है। कर्मचारी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से पति की तलाश कराने की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दीप एनक्लेव, दिल्ली रोड रुड़की निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उनके पति नवीन एक सरकारी बैंक में कर्मचारी है। वो कुछ समय से तनाव में चल रहे थे। इस कारण वह काफी गुमसुम भी रहने लगे थे। बृहस्पतिवार को वह अचानक संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए। काफी तलाश करने के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने अपने स्तर से उनकी काफी तलाश की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद शुक्रवार को उनकी पत्नी रुड़की कोतवाली पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस के अनुसार, फोन की लोकेशन और अन्य तथ्यों के आधार पर फिलहाल लापता बैंक कर्मचारी की लोकेशन देहरादून में मिली है। पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि बैंक कर्मचारी को सकुशल ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उनके लापता होने के कारणों की भी जांच की जा रही है।
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दीप एनक्लेव, दिल्ली रोड रुड़की निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उनके पति नवीन एक सरकारी बैंक में कर्मचारी है। वो कुछ समय से तनाव में चल रहे थे। इस कारण वह काफी गुमसुम भी रहने लगे थे। बृहस्पतिवार को वह अचानक संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए। काफी तलाश करने के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने अपने स्तर से उनकी काफी तलाश की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद शुक्रवार को उनकी पत्नी रुड़की कोतवाली पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस के अनुसार, फोन की लोकेशन और अन्य तथ्यों के आधार पर फिलहाल लापता बैंक कर्मचारी की लोकेशन देहरादून में मिली है। पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि बैंक कर्मचारी को सकुशल ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उनके लापता होने के कारणों की भी जांच की जा रही है।
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