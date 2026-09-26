Roorkee News: सुबह से शाम तक बूंदाबांदी, बाजारों की रौनक रही फीकी

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सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था। आसमान में बादल छाए रहे और कुछ देर के अंतराल पर बूंदाबांदी होती रही। दोपहर और शाम के समय भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के चलते लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और अन्य स्थानों पर रुकते नजर आए। बारिश का असर मुख्य बाजारों पर भी पड़ा। बीटी गंज, सिविल लाइंस, रामनगर और अन्य प्रमुख बाजारों में आम दिनों की तुलना में चहल-पहल कम रही। कपड़े, जूते, खानपान और अन्य दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम दिखाई दी। व्यापारियों के अनुसार, बारिश होने पर अक्सर लोग खरीदारी के लिए निकलने से बचते हैं जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ता है। हालांकि, बूंदाबांदी से मौसम में हल्की ठंडक बढ़ने पर लोगों ने राहत महसूस की।