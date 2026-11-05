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Roorkee News: निगम और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों की धनतेरस फीकी

Thu, 05 Nov 2026 10:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:15 PM IST
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Dhanteras was dull for the employees of the corporation and women welfare department.
बृहस्पतिवार देर शाम तक खातों में नहीं पहुंची तनख्वाह, 300 से अधिक कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट
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कर्मचारियों ने सरकार से जल्द वेतन जारी करने की उठाई मांग
परिवहन निगम और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों के लिए इस बार धनतेरस का त्योहार मायूसी लेकर आया है। बृहस्पतिवार देर शाम तक दोनों विभागों के 300 से अधिक कर्मचारियों के खातों में वेतन जारी नहीं हो पाया। ऐसे में कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वेतन नहीं मिलने से धनतेरस की खरीदारी तो दूर परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आगामी त्योहारों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
रुड़की में परिवहन निगम के करीब 250 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। वहीं, महिला कल्याण विभाग के चाइल्ड हेल्प डेस्क में भी 50 से अधिक कर्मचारी है। दोनों विभागों के कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिल पाया है। कर्मचारी रोजाना अपनी शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन मेहनताना नहीं मिलने से उनमें नाराजगी बढ़ रही है।
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कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान घरों में खरीदारी और अन्य जरूरी खर्चे बढ़ जाते हैं। पहले से ही देनदारियां सिर पर है। ऐसे में वेतन नहीं मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। किसी से उधार लेकर त्योहार मनाना भी आसान नहीं है। कर्मचारियों ने सरकार और संबंधित विभागों से जल्द वेतन जारी करने की मांग की है। बृहस्पतिवार को दोनों विभागों के कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से मायूस नजर आए।
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