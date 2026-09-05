Roorkee News: फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग

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ज्ञापन में किसानों ने बताया कि जिले में हाल के दिनों में हुई भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर नदियों के किनारे भू-कटाव हुआ है। इससे खेतों की जमीन प्रभावित होने के साथ ही किसानों की खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर फसलों और कृषि भूमि के नुकसान का आकलन कराना चाहिए।किसानों ने कहा कि नुकसान का आकलन निष्पक्ष तरीके से कराकर प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। साथ ही प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग की गई।दो सप्ताह से धरने पर बैठे हैं किसानकिसान संगठनों की ओर से तहसील परिसर में पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी प्रमुख मांगों में इकबालपुर चीनी मिल का बकाया भुगतान जारी करना, किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना और बिजली कनेक्शन पर लगाए गए अतिरिक्त कर को समाप्त करना शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड़ ने कहा कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन को तत्काल सर्वे कराकर किसानों को राहत उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर पवन त्यागी, विनोद प्रधान, संदीप रोड़, रमेश रोड़, राजपाल, भारत, सुरेंद्र लम्बरदार, रफी, दीपक पुंडीर, मकर सिंह, तेजवीर सिंह और मौ. आजम आदि मौजूद रहे।