Roorkee News: बछड़े को चोरी कर काटा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:52 PM IST
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव स्थित डेयरी से एक बछड़े को चुराकर उसे काटने और उसके अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। पीड़ित स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बसवाखेड़ी निवासी चुन्नीलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 01 सितंबर को उनके डेयरी घेर पर मंगता नाम का एक व्यक्ति निवासी कुमराड़ी, थाना मंगलौर बछड़ा खरीदने आया था। चुन्नीलाल की पत्नी ने मंगता को बछड़ा दिखाया लेकिन वह बिना खरीदे ही चला गया। अगले दिन यानी 02 सितंबर की सुबह करीब 05:00 बजे जब चुन्नीलाल और उनकी पत्नी पूनम अपनी गाय-भैंसों का दूध निकालने डेयरी पहुंचे तो उन्होंने बछड़े को गायब पाया।
तलाश करते हुए चुन्नीलाल पास के ही एक बगीचे में पहुंचे। वहां उनका बछड़ा कटा-फटा पड़ा हुआ था। घटना की सूचना तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से मुआयना, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की गई। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर बछड़े के अवशेषों को दबाया गया। पीड़ित चुन्नीलाल का आरोप है कि उनके बछड़े को मंगता और उसके अन्य साथियों ने चोरी करके काटा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बसवाखेड़ी निवासी चुन्नीलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 01 सितंबर को उनके डेयरी घेर पर मंगता नाम का एक व्यक्ति निवासी कुमराड़ी, थाना मंगलौर बछड़ा खरीदने आया था। चुन्नीलाल की पत्नी ने मंगता को बछड़ा दिखाया लेकिन वह बिना खरीदे ही चला गया। अगले दिन यानी 02 सितंबर की सुबह करीब 05:00 बजे जब चुन्नीलाल और उनकी पत्नी पूनम अपनी गाय-भैंसों का दूध निकालने डेयरी पहुंचे तो उन्होंने बछड़े को गायब पाया।
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तलाश करते हुए चुन्नीलाल पास के ही एक बगीचे में पहुंचे। वहां उनका बछड़ा कटा-फटा पड़ा हुआ था। घटना की सूचना तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से मुआयना, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की गई। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर बछड़े के अवशेषों को दबाया गया। पीड़ित चुन्नीलाल का आरोप है कि उनके बछड़े को मंगता और उसके अन्य साथियों ने चोरी करके काटा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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