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Roorkee News: संपत्ति विवाद में भाई-भाभी पर मारपीट का आरोप

Tue, 13 Oct 2026 11:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:21 PM IST
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Brother-in-law accused of assault in property dispute
दो भाइयों के बीच चल रहा संपत्ति विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने छोटे भाई की तहरीर पर बड़े भाई और भाभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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राजेंद्र नगर की गली नं.11 निवासी विक्रांत चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका अपने बड़े भाई प्रशांत के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि नौ अक्तूबर की सुबह वह अपने घर की ओर लौट रहे थे और मकान में अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने की तैयारी करा रहे थे। आरोप है कि तभी बड़े भाई प्रशांत और भाभी राखी ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी थी। विक्रांत ने आरोपियों से जानमाल का खतरा जताते हुए कहा कि वे संपत्ति हड़पने की फिराक में हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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