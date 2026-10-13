फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Demand for opening of Gomata Chowk in Roorkee

Roorkee News: रुड़की में गोमाता चौक खोलने की मांग

Tue, 13 Oct 2026 11:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Demand for opening of Gomata Chowk in Roorkee
हिंदू सेना संगठन ने रुड़की में गो माता चौक बनाने और सालियर स्थित नगर निगम की सरकारी गोशाला को जल्द शुरू कराने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार बजरंगी के नेतृत्व में भाजपा मेयर ललित मोहन अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि शहर में कई चौक खाली हैं। जहां गोमाता चौक बनाया जा सकता है। वहीं, गोशाला बंद होने के कारण सड़कों पर घूमने वाली निराश्रित गोवंश को आश्रय नहीं मिल पा रहा है। संगठन ने जल्द गोशाला शुरू कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर विभिन्न संगठन सालियर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पंकज पाल, जिला प्रभारी पंकज कुमार, मीडिया प्रभारी प्रवीण, नगर अध्यक्ष प्रदीप गिरी, भगवानपुर विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण बजरंगी, सोनू, रजत, हर्षित समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन


एनएसयूआई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान
रुड़की। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कैंप कार्यालय पर एनएसयूआई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पटका और फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और लगन से ही जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। विद्यार्थियों की जीत से एनएसयूआई के प्रति अन्य छात्रों का विश्वास बढ़ेगा। इस दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मनीष परमार, डीएवी कॉलेज रुड़की के अध्यक्ष आर्यन चौधरी, उपाध्यक्ष मयंक कर्नवाल, सहसचिव खुशी धीमान, कोषाध्यक्ष अंजली शर्मा, शानवीर, उदय, अनिल परमार, शिवकुमार, दीपक सैनी, शिवम कुमार, मोहित वशिष्ठ और ताल्हा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed