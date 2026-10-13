फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Iqbalpur Sugarcane Development Council will get roads constructed in four villages.

Roorkee News: इकबालपुर गन्ना विकास परिषद चार गांवों में कराएगी सड़क निर्माण

Tue, 13 Oct 2026 11:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Iqbalpur Sugarcane Development Council will get roads constructed in four villages.
गन्ना विकास परिषद इकबालपुर की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मरम्मत और सीसी मार्गों के निर्माण किया जाएगा। जिला योजना वर्ष 2026-27 के तहत चार गांवों में प्रस्तावित इन कार्यों के लिए 28 अक्तूबर टेंडर जमा किए जा सकेंगे। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होंगे। जबकि उसी दिन दोपहर 12:30 बजे प्रबंध कमेटी के समक्ष खोली जाएंगी।
विज्ञापन

परिषद की ओर से जारी आदेश के अनुसार ग्राम मरगूबपुर में सरकारी अस्पताल से गोविंदपुर तक एक किलोमीटर सड़क की डामर से मरम्मत कराई जाएगी। इस कार्य की अनुमानित लागत 18.88 लाख रुपये निर्धारित की गई है। ग्राम मानकपुर आदमपुर में ट्यूबवेल से रफल सिंह के खेत तक 300 मीटर सीसी मार्ग बनाया जाएगा। इसकी लागत 15.65 लाख रुपये निर्धारित है। ग्राम तेलीवाला अजमेरीपुर में मुख्य मार्ग से 325 मीटर सीसी मार्ग का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 10.59 लाख रुपये खर्च प्रस्तावित हैं। वहीं, ग्राम हकीमपुर तुर्रा में 400 मीटर सीसी मार्ग बनाया जाएगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 18.89 लाख रुपये है। इन कार्यों के लिए टेंडर 13 से 27 अक्तूबर तक खरीदे जा सकेंगे। इन मार्गों के निर्माण से लोगों को लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed