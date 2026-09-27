Roorkee News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात

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तहसील परिसर स्थित कैंप बूथ सं. 112 पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 138वें संस्करण को भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने सुना। कार्यक्रम का आयोजन शक्ति केंद्र संयोजक वैद्य टेक वल्लभ के संयोजन में हुआ। पूर्व भाजपा जिला विधि संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार ब्यूरो अधिवक्ता नवीन कुमार जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के विचार सुने। मन की बात में कुपोषण से लड़ने, घर-घर मोरिंगा और मिल्ट वितरण, मिजो समाज, गणेश उत्सव, आंवला व च्यवनप्राश के सेवन और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा युवाओं को नशामुक्त बनाने और ड्रग्स मुक्त समाज के लिए प्राकृतिक सुरक्षा चक्र पर भी विचार रखे गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विकसित भारत-2047 के संकल्प को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सचिन गोंड़वाल, सुनील कुमार गोयल, सुधीर चौधरी, आशीष पंडित, नीरज कपिल और अनुज आत्रेय आदि मौजूद रहे।