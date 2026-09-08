Roorkee News: अलायंस क्लब रुड़की ने शिक्षकों को किया सम्मानित
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:47 PM IST
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शिक्षक दिवस के अवसर पर अलायंस क्लब रुड़की की ओर से स्कॉलर्स एकेडमी स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिह्न भेंट करके सम्मानित किया गया।
समारोह में रेनू अग्रवाल, दीपशिखा धीमान, सुखजिंदर कौर, संजय सिंह रावत, विद्यालय की प्रधानाचार्या लीना शर्मा एवं स्नेहा नागियान को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है। इस अवसर पर इंटरनेशनल कमेटी चेयरपर्सन अरविंद गुप्ता, जिला गवर्नर अनीता गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष योगेश सिंघल, क्लब अध्यक्ष योगेश गोयल एवं पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र आहूजा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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समारोह में रेनू अग्रवाल, दीपशिखा धीमान, सुखजिंदर कौर, संजय सिंह रावत, विद्यालय की प्रधानाचार्या लीना शर्मा एवं स्नेहा नागियान को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है। इस अवसर पर इंटरनेशनल कमेटी चेयरपर्सन अरविंद गुप्ता, जिला गवर्नर अनीता गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष योगेश सिंघल, क्लब अध्यक्ष योगेश गोयल एवं पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र आहूजा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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