Roorkee News: सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर किया भाई-बहन के रिश्तों का कत्ल

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झबरेड़ी कलां में हुई वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्तों और शक के नाम पर हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। पुलिस के अनुसार झबरेड़ी कलां में शनिवार सुबह आरोपी युवक ने अपनी बहन रूपा और पड़ोसी सूरज उर्फ मुन्ना को गोली मार दी। इसके पीछे भाई के मन में अपनी बहन और पड़ोसी युवक के बीच प्रेम संबंध होने का शक बताया जा रहा है।इससे पूर्व रुड़की में चुड़ियाला निवासी विवेक ने रुड़की में रह रही दो बहनों पुष्पा और संगीता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि विवेक अपनी बहनों के चाल चलन से नाराज था। उसका कहना था कि बहनों के कारण उनके घर की बदनामी हो रही है और उसका रिश्ता भी टूट गया है।इससे पहले ढंडेरा में कैंटीन संचालक अमन की हत्या भी इसलिए की गई थी कि आरोपी को अपनी बहन के साथ उसके प्रेम संबंध होने का शक था। इसके अलावा भी इस तरह की घटनाओं फायरिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। करीब दो माह पूर्व मोहनपुरा में बहन से बातचीत करने को लेकर एक युवक पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया गया था। फिलहाल दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने समाज में रिश्तों के बदलते स्वरूप और विवादों के हिंसक रूप लेने की चिंता को भी गहरा कर दिया है।