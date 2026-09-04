Roorkee News: सिविल अस्पताल में नौ माह में 13,196 लोगों को लगी एंटी रेबीज वैक्सीन

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रुड़की शहर के रामनगर, अशोक नगर, रामपुर, गणेशपुर, सिविल लाइंस, अंबर तालाब समेत कई इलाकों में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर स्थानीय लोग चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर कुत्ते झुंड बनाकर घूमते रहते हैं और बच्चों व राहगीरों पर हमला कर देते हैं। इससे खासकर बच्चों और महिलाओं में भय का माहौल बना हुआ है।सिविल अस्पताल में रोजाना कुत्ते के काटने के करीब 25 से 30 नए मामले पहुंच रहे हैं। कई बार लावारिस कुत्ते दोपहिया वाहनों के पीछे दौड़ने लगते हैं। इससे वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्रों में कुत्तों के झुंड के कारण सुबह-शाम राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी होती है। लोगों ने नगर निगम से लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाने और आबादी वाले क्षेत्रों में कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।