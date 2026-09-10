Rishikesh News: बाल अधिकारों की सुरक्षा पर 15 सितंबर को कार्यशाला

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आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में बताया कि कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, महिला एवं बाल विकास, महिला कल्याण विभाग, बाल देखरेख संस्थानों, जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), वार्ड बाल संरक्षण समितियों के पदाधिकारी और बच्चों के हित में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यशाला में करीब 250 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है।कार्यशाला में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अलावा बच्चों को नशे से बचाने, सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा बच्चों को शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण से सुरक्षित रखने जैसे विषयों पर जागरूकता और संवेदीकरण किया जाएगा। आयोग ने जिलाधिकारी से अपर जिलाधिकारी अथवा संबंधित उप जिलाधिकारी को कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए नामित करने का अनुरोध किया है। साथ ही संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को भी कार्यशाला में प्रतिभाग करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है।