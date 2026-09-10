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Rishikesh News: कन्फेक्शनरी और डेयरी की दुकान में चोरी

Thu, 10 Sep 2026 01:39 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:39 AM IST
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Theft at a confectionery and dairy shop
ऋषिकेश। देहरादून रोड स्थित कन्फेक्शनरी की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपये की नकदी चोरी कर ली। इसके बाद चोरों ने पास ही स्थित एक डेयरी की दुकान को भी निशाना बनाया और वहां रखी रेजगारी लेकर फरार हो गए। एक ही रात में लगातार दो दुकानों में हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। मंगलवार रात करीब एक बजे चोरों ने पहले देहरादून रोड स्थित कन्फेक्शनरी की दुकान का ताला खोला और गल्ले में रखी करीब छह से सात हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। इसके बाद चोरों ने नजदीक ही स्थित डेयरी की दुकान में भी चोरी की और गल्ले में रखी हजारों रुपये की रेजगारी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान खोलने पहुंचे दुकानदारो ने ताला खुला देखा तो उनके होश उड़ गए। दुकानों के अंदर जांच करने पर नकदी गायब मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।
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