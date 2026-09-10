Rishikesh News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए सीएम आवास घेराव का एलान

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सीएम आवास घेराव को सफल बनाने के लिए आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों ने बुधवार को डोईवाला के विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी चेतन प्रसाद कोठारी ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के सेवानिवृत्त जीवन की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नई पेंशन व्यवस्था के कारण कर्मचारियों में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना बनी हुई है। चेतन कोठारी ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य सरकार तक कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पुरानी पेंशन बहाल करो को मजबूती से उठाना है। उन्होंने बताया कि एनपीएस और यूपीएस नहीं, पुरानी पेंशन बहाल करों का नारा बुंलद किया जा रहा है।इस अवसर पर ओमप्रकाश काला, मयंक शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, जयपाल रावत, दिलीप सिंह आदि मौजूद रहे।